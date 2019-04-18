أهداف مباراة تشيلسي وسلافيا براغ 4-3 الدوري الأوروبي

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 4-3 في المباراة القوية التي شهدها ملعب سان باولو ضمن إياب ربع النهائي بعدما حقق انتصاراً مهماً ذهاباً أيضاً بهدفٍ دون رد (مجموع المواجهتين 5-3).

سجل للبلوز في لقاء العودة كلٌ من بيدرو رودريغيز (هدفان في الدقيقتين 5 و 27)، وسايمون ديلي (9 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأوليفييه جيرو (17).

أما أهداف الخاسر فجاءت عن طريق توماس سوسيك (26)، وبيتر سيفشيك (هدفان في الدقيقتين 51 و 54).

ويواجه تشيلسي في نصف النهائي غريمه آينتراخت فرانكفورت الألماني.