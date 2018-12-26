أهداف مباراة توتنهام وبورنموث 5-0 الدوري الإنجليزي

كاين يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 12 هدفاً وبالتساوي مع محمد صلاح

سحق توتنهام هوتسبير ضيفه بورنموث بخماسيةٍ دون رد على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف عن طريق كريستيان إيريكسن (16)، وهيونغ مين سون (هدفان في الدقيقتين 23 و 70)، ولوكاس مورا (35)، وهاري كاين (61).

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بهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي (44 نقطة).

أما بورنموث، فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.