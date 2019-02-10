أهداف مباراة توتنهام وليستر سيتي 3-1 الدوري الإنجليزي

إيريكسن يحتفل بهدفه

تغلب توتنهام على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الفائز عن طريق دايفنسون سانشيز (33)، وكريستيان إيريكسن (63)، وهيونغ مين سون (90+1)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع جايمي فاردي في الدقيقة 75.

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ورفع توتنهام رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 60 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد ليستر سيتي ثابتاً عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.