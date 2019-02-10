دي يونغ مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

دق النجم الشاب فرينكي دي يونغ إنذاراً في إياكس، حين عجز عن إكمال مواجهة فريقه أمام هيراكليس آلميلو أمس السبت ضمن المرحلة 21 من الدوري الهولندي.

وتعرض أياكس للهزيمة بهدف نظيف جعلته يبتعد عن الصدارة بفارق 5 نقاط عن بي إس في آيندهوفن.

وقدم نجم برشلونة القادم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، حيث خسر 20 كرة، وهو رقم قياسي سلبي في مباراة واحدة بالنسبة له.

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لكن الأكثر إثارة للقلق جاء حينما تم تغييره في الدقيقة 79، بعدما عجز عن إكمال المباراة بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، حيث ظهر على مقاعد البدلاء يتألم مع كيس من الثلج على مكان الإصابة.

وسيخضع الهولندي الشاب للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة إصابته، وإمكانية لحاقه بمواجهة ريال مدريد الأربعاء القادم في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، حين يستقبل أياكس غريمه ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 مواسم، على ملعبه وأمام جماهيره.

ومن المنتظر أن يشكل غياب دي يونغ خيبة آمل كبيرة لفريقه وللمتابعين، والذين يترقبون مشاهدة نجم برشلونة الجديد في مواجهة الغريم ريال مدريد، بعدما حصلوا على خدماته بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان، وأندية كبرى أخرى.