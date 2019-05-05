أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال 3-2 الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزاً معنوياً على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف الملكي عن طريق ماريانو دياز (هدفان في الدقيقتين 2 و 49)، وخيسوس فاييخو (40)، أما هدفا فريق الغواصة الصفراء الوحيد فحملا توقيعي جيرارد مورينو في الدقيقة 11، وخامي كوستا في اللحظات الأخيرة من المواجهة (90+4).

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد فياريال ثابتاً عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.