أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 1-2 الدوري الإسباني

خسارة جديدة لريال مدريد تحت إشراف لوبيتيغي ومطالب برحيله والاستعانة بأنتونيو كونتي

واصل ريال مدريد نتائجه السيئة، وخسر على ملعبه سانتياغو بيرنابيو أمام ضيفه ليفانتي بهدفين لهدف ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

تقدم خوسيه لويس موراليس للضيوف في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله روجر مارتي سالفادور الهدف الثاني من ركلة جزاء (13)، فيما أحرز مارسيلو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 72.

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بهذه النتيجة، بقي رصيد ريال مدريد ثابتاً عند 14 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 13 نقطة ارتقى بها إلى المركز السابع.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من سوء النتائج بعد رحيل المدير الفني زين الدين زيدان والاستعانة بيولين لوبيتيغي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني.

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