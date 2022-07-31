أهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس 2-0 الودية

تفوق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد فجر اليوم الأحد في المباراة الودية التي جرت بينهما استعداداً للموسم الجديد على ملعب روز باول في باسادينا بالولايات المتحدة الأميركية.

وحمل هدفا اللقاء توقيعي النجم الفرنسي كريم بنزيمة والإسباني ماركو آسينسيو في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و 69.

وكان ريال قد تعادل في المباراة السابقة مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2، وسقط قبلها بهدفٍ دون رد أمام مواطنه برشلونة.

ريال مدريد يستعد لمواجهة فرانكفورت

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة خصمه آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي في العاشر من الشهر الجاري على لقب كأس السوبر الأوروبي في هلسنكي بفنلندا.