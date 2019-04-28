أهداف مباراة رين وباريس سان جيرمان 2-2 (6-5) كأس فرنسا

توج رين بكأس فرنسا بعد فوزه بركلات الترجيح على غريمه باريس سان جيرمان بستة ركلات لخمسة، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لمثلهما.

نجح سان جيرمان في التقدم سريعاً عبر ظهيره داني ألفيش في الدقيقة 13، ليعطي الثقة لزملائه ويضع لاعبي رين تحت الضغط بشكل أكبر.

بعد 8 دقائق فقط، تمكن نيمار العائد من الإصابة في تسجيل الهدف الثاني بطريقة مميزة.

في الدقيقة 40، قلص رين الفارق حينما سجل بريسنيل كيمبيمبي هدفاً في مرمى فريقه.

وأدرك رين التعادل بعد مرور ساعة على بداية المباراة عن طريق إيدسون ميكسر بشكل مميز.

وظلت المباراة على نفس النتيجة في النصف ساعة المتبقية لتذهب إلى شوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد أيضاً سوى البطاقة الحمراء في وجه كيليان مبابي بعد تدخل عنيف منه في آخر دقائق الوقت الشوط الإضافي الثاني.

وفي ركلات الترجيح، نجح رين بحسم اللقب لصالحه بنتيجة 6-5، ليمنع باريس سان جيرمان من إكمال ثنائيته هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري الفرنسي.