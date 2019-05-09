أهداف مباراة فالنسيا وآرسنال 2-4 الدوري الأوروبي

منشور 09 أيّار / مايو 2019 - 09:59
آرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي
آرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي

تأهل آرسنال الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد تجديد فوزه على مستضيفه فالنسيا الإسباني بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي شهده ملعب ميستايا ضمن إياب نصف النهائي، بعدما تغلب عليه ذهاباً أيضاً (3-1)، بمجموع المواجهتين 7-3.

جاءت أهداف الضيوف في لقاء العودة عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ (هاتريك في الدقائق 17 و 69 و 88)، وأليكساندر لاكازيت (50)، أما هدفا الخاسر فجاءا عبر كيفين غاميرو في الدقيقتين 11 و 58.

ويلتقي آرسنال في النهائي مع مواطنه تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة وذلك في باكو بآذربيجان في 29 من الشهر الجاري.

كلمات دالة:آرسنالالدوري الأوروبيفالنسيابيير إيميريك أوباميانغأليكساندر لاكازيت

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