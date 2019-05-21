أهداف مباراة لوكوموتيف والريان 3-2 دوري أبطال آسيا

فاز لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على ضيفه الريان القطري 3-2 ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

تقدم الريان في الدقيقة الأولى عن طريق رودريغو تاباتا، وعزز زميله غونزالو فييرا تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 22.

وعاد الفريق الأوزبكي للمباراة عن طريق ساردور مارزييف الذي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 35، ثم أضاف عبده تيمورخوجا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و.61

ورفع لوكوموتيف طشقند رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الريان عند ثلاث نقاط يتذيل بها ترتيب المجموعة الثانية.

وتأهل من هذه المجموعة الوحدة الأماراتي متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، والاتحاد السعودي صاحب المركز الثاني برصيد عشر نقاط، ويلتقي الفريقان في وقت لاحق اليوم.

