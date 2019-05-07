أهداف مباراة ليفربول وبرشلونة 4-0 دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول الإنجليزي عودة "ريمونتادا" تاريخية جاءت على حساب ضيفه برشلونة برباعيةٍ دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جرى على ملعب آنفيلد.

وكان الفريق الإنجليزي قد خسر ذهاباً بثلاثيةٍ نظيفة لتتراجع آماله في بلوغ النهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وغاب عن صفوف ليفربول نجماه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، إلا أن المدرب يورغن كلوب أثبت علو كعبه وجدارته بالاعتماد على ديفوك أوريغي والبديل الآخر جورجينيو فاينالدوم نجمي المباراة.

افتتح أوريغي التسجيل للريدز بعد 7 دقائق على البداية ليبدأ حلم العودة بالتحقق.

وفي الشوط الثاني، جرى الزج بفاينالدوم الذي لم يتأخر بمضاعفة النتيجة وذلك بعد 9 دقائق من دخوله.

وبعد دقيقتين فقط (56)، سجل الهولندي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه وسط ذهول نجوم البارسا.

وتمكن أوريغي من تسجيل هدف الحسم بطريقة ذكية في الدقيقة 79 ليمنح الفريق الإنجليزي تأهلاً مستحقاً بعدما سيطر لاعبوه على اللقاء بشكل شبه تام.

فيما غادر برشلونة البطولة بقيادة نجمه ليونيل ميسي المتألق ذهاباً بطريقة محرجة للموسم الثاني على التوالي.