أهداف مباراة ليفربول وسوانزي 5-0 الدوري الإنجليزي

فيرمينو يسجل مرتين

حقق ليفربول فوزاً عريضاً على ضيفه سوانزي سيتي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول لم يمنح الضيوف فرصة تثبيت أقدامه حيث سجل هدف الافتتاح في الدقيقة السادسة من تسديدة صاروخية لفيليب كوتينيو من خارج منقطة الجزاء عقب تمريرة من محمد صلاح.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 52 بنكهة برازيلية خالصة بعد رأسية من روبرتو فيرمينو عقب عرضية كوتينيو القادمة من ركلة حرة.

وكلل الشاب أليكساندر أرنولد جهوده طوال المباراة بهدف من مجهود فردي عقب الاستفادة من كرة ساقطة على حدود منطقة الجزاء حيث استلم الكرة وصوب بقوة في المرمى.

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ولم يتمكن صلاح من التسجيل في المباراة رداً على ثلاثية هاري كاين في فوز توتنهام على ساوثهامبتون 5-2، لكنه واصل القيام بدور صانع اللعب بتقديم التمريرة الحاسمة الثانية في الهدف الرابع إلى فيرمينو في الدقيقة 66.



وسجل أليكس أوكسلايد تشايمبرلين القادم من صفوف آرسنال الصيف الماضي أول أهدافه مع ليفربول على ملعب آنفيلد بعدما قطع كرة في منطقة جزاء سوانزي وسدد في الشباك معلناً عن الهدف الخامس.

وبهذا الفوز الكبير، رفع ليفربول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، وواصل مطاردة تشيلسي صاحب المركز الثالث (42 نقطة).

أما سوانزي، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير.