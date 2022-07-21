أهداف مباراة ليفربول ولايبتزيغ 5-0 الودية

حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً كاسحاً على مستضيفه آر بي لايبتزيغ الألماني بخماسية دون رد اليوم الخميس في اللقاء الودي الاستعدادي الذي جرى بينهما على ملعب ريد بول آرينا في ألمانيا.

تناوب على تسجيل أهداف الريدز كلٌ من النجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 8، والبديل الأوروغوياني الشاب داروين نونيز تعاقد النادي الجديد الذي سجل رباعية (سوبر هاتريك) في الدقائق (48 من ركلة جزاء) و 51 و 68 و 90.

ليفربول ينتفض من خسارته الكبيرة أمام يونايتد

وكان الفريق قد استهل مرحلته الاستعدادية للموسم القادم بالسقوط برباعيةٍ نظيفة أمام غريمه مانشستر يونايتد يوم الجمعة الماضي في سنغافورة.

ويخوض الفريق الإنجليزي مواجهتين وديتين قادمتين الأولى أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء 27 من الشهر الجاري، والثانية في مواجهة ستراسبورغ الفرنسي يوم الأحد 31 يونيو الحالي.