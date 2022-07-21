أهداف مباراة مانشستر سيتي وكلوب أميركا 2-1 الودية

تفوق مانشستر سيتي الإنجليزي على كلوب أميركا المكسيكي بهدفين لهدف اليوم الخميس في اللقاء الودي الاستعدادي الذي جمعهما على ملعب إن آر جي في هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية.

جاء هدفا السيتيزنز عن طريق النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه في الدقيقتين 30 و 45.

أما هدف الخاسر الوحيد فسجله هنري مارتن في الدقيقة 43.

وغاب النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند عن المواجهة رغم تواجده على دكة بدلاء فريق المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.

مانشستر سيتي يواجه بايرن ميونيخ ودياً

ويواجه سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز غريمه بايرن ميونيخ في المباراة القادمة التي ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.