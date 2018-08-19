أهداف مباراة مانشستر سيتي وهادرسفيلد 6-1 الدوري الإنجليزي

أغويرو يسجل هاتريك

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه هادرسفيلد تاون بستة أهداف لهدف في اللقاء الذي جرى على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للسيتيزنز كلٌ من سيرخيو أغويرو (ثلاثية في الدقائق 25 و 35 و 75)، وغابرييل جيزوس (31)، ودافيد سيلفا (48)، وتيرينس كونغولو (84 بالخطأ في مرمى فريقه)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع جون غورينك ستانكوفيتش في الدقيقة 43.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد هادرسفيلد تاون خالياً من النقاط في المركز العشرين والأخير.