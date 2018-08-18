أهداف مباراة غانغون وباريس سان جيرمان 1-3 الدوري الفرنسي

مبابي يقود الباريسي لفوز مهم

تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه غانغون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب دو رودورو لحساب المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

سجل للفائز نيمار دا سيلفا (53 من ركلة جزاء)، وكيليان مبابي (هدفان في الدقيقتين 82 و 90)، بعدما تقدم صاحب الضيافة بهدفٍ مبكر جاء عن طريق نولان رو في الدقيقة 20.

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ورفع باريس سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد غانغون خالياً من النقاط في المركز الثامن عشر.