أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا 2-2 الودية

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مواطنه أستون فيلا بهدفين لمثلهما اليوم السبت في المباراة الودية الاستعدادية التي جمعتهما على أرضية ملعب بيرث أرينا في أستراليا.

وسط أجواء مناخية صعبة وأمطار غزيرة، تقدم فريق الشياطين الحمر بهدفين نظيفين قبل نهاية الشوط الأول حملا توقيعي النجم جايدون سانشو (25)، وماتي كاش الذي سجل بالخطأ بمرمى فريقه في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني، انتفض الفيلانز بقيادة المدير الفني ستيفن جيرارد وعادوا في النتيجة بفضل هدفي ليون بايلي وكالوم تشايمبرز في الدقيقتين 50 و 90+3 على الترتيب.

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