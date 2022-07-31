أهداف مباراة مانشستر يونايتد ورايو فايكانو 1-1 الودية

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه رايو فايكانو ودياً اليوم الأحد بهدفٍ لمثله في المباراة الودية الاستعدادية للموسم الجديد والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

واعتمد فريق الشياطين الحمر في هذا اللقاء على تشكيلة شبه رديفة بعدما خاض الفريق الأول مباراة ودية سابقة خسرها أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 أمس في النرويج.

رونالدو يشارك مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى هذا الصيف

وشارك النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسياً وهي المرة الأولى التي يخوض فيها أي مباراة استعدادية مع يونايتد هذا الصيف بعد عودته للانخراط في تدريبات الفريق مؤخراً.

وجرى استبدال رونالدو مع بدء الحصة الثانية ليدخل آماد تراوري صاحب هدف يونايتد بدلاً منه والذي جاء تحديداً في الدقيقة 48.

وعادل ألفارو غارسيا النتيجة للضيوف بعد ذلك بـ 9 دقائق.