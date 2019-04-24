أهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 0-2 الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي الفوز على مستضيفه مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي استضافها ملعب أولد ترافورد.

اضطر الفريقان للانتظار للشوط الثاني حتى افتتح الضيوف التسجيل عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 54.

وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا تفوقه وأضاف الهدف الثاني عبر البديل لوروا سانيه في الدقيقة 66.

حاول أصحاب الأرض معادلة النتيجة من أجل الحفاظ على حظوظهم في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، إلا أن سيتي فرض سيطرته على المجريات ليظفر بالنقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس.