أهداف مباراة ميلان وفولفسبيرغر 5-0 الودية

سحق أي سي ميلان بطل إيطاليا مستضيفه فولفسبيرغر النمساوي بخماسية دون رد في المباراة الودية الاستعدادية للموسم الجديد والتي جمعتهما على ملعب ملعب فورثيرسي في كلاغينفورت بالنمسا.

سجل أهداف اللقاء كلٌ من رافايل لياو وآنتي ريبيتش وجونيور ميسياس وياسين عدلي وماتيو غابيا في الدقائق 39 و 41 و 57 و 60 و 66 على التوالي.

وسقط الروسونيري في المباراة الماضية أمام زالاغيرشيغ المجري بنتيجة 2-3، علماً بأنه تغلب قبل ذلك على كولن الألماني بهدفين لهدف.

انتقالات ميلان

يذكر أن الفريق تعاقد هذا الصيف حتى الآن مع البلجيكي ديفوك أوريغي من ليفربول، والفرنسي ياسين عدلي من بوردو، كما ضم جونيور ميسياس بصفة دائمة.