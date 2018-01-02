أهداف مباراة نابولي وأتالانتا 1-2 كأس إيطاليا

أتالانتا يطيح بنابولي

بلغ أتالانتا نصف نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه المفاجىء على مستضيفه نابولي متصدر الدوري الإيطالي بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب سان باولو ضمن ربع نهائي البطولة.

سجل للفائز كلٌ من تيموتي كاستانيي (50)، وأليخاندرو غوميز (81)، أما هدف البارتينوبي الوحيد فجاء عن طريق درايس ميرتينز في الدقيقة 84.

ملخص مباراة سوانزي وتوتنهام 0-2 الدوري الإنجليزي

زيدان يتدخل لاحتواء أزمة رونالدو وإدارة ريال مدريد

برشلونة يضع عينه على 10 نجوم

إصابة بنزيمة تريح زيدان

الإصابة تحرم مانشستر سيتي من جهود جيزوس

وسيلاقي أتالانتا في نصف النهائي الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى بين يوفنتوس وتورينو.