أهداف مباراة نيوكاسل وليفربول 2-3 الدوري الإنجليزي

خطف ليفربول فوزاً ثميناً على حساب مستضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب ساينت جيمس بارك ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق فيرجيل فان دايك في الدقيقة 13، إلا أن التعادل جاء بعد 7 دقائق عبر كريستيان آتسو.

ومنح محمد صلاح الريدز الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعادل خوسيه سولومون روندون النتيجة مجدداً مطلع الشوط الثاني (54).

وتعرض صلاح لإصابة خطيرة في الرأس إثر ارتطامه بحارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا سقط إثرها أرضاً، مما أجبر المدرب يورغن كلوب على استبداله.

وفي الدقائق الأخيرة من المواجهة، منح البديل ديفوك أوريغي الفوز للضيوف (86).

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة لينتزع صدارة الترتيب مؤقتاً بفارق نقطتين عن مطارده المباشر مانشستر سيتي.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.