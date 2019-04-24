أهداف مباراة ولفرهامبتون وآرسنال 3-1 الدوري الإنجليزي

خسر آرسنال أمام مستضيفه ولفرهامبتون بثلاثية لهدف في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي استضافها ملعب مولينو.

افتتح أصحاب الأرض الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق روبن نيفيز، قبل تسع دقائق من مضاعفة مات دويرتي للنتيجة.

لم يكتف ولفرهامبتون بهدفين، بل أنهى الشوط الأول متقدماً بالثالث في مفاجأة كبرى عن طريق دييغو جوتا في الوقت بدل الضائع.

وحاول آرسنال حفظ ماء الوجه في الشوط الثاني وأحرز هدفاً وحيداً في الدقيقة 80 عن طريق سوكراتيس باباستاثوبولوس.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ولفرهامبتون إلى 51 نقطة في المركز السابع.