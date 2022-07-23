أهداف مباراة يوفنتوس وتشيفاس 2-0 الودية

فاز يوفنتوس الإيطالي على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي بهدفين دون رد في المباراة الودية الاستعدادية التي جمعتهما على ملعب آليجيانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية.

وشارك مع يوفي نجماه الجديدان الفرنسي العائد بول بوغبا والأرجنتيني آنخيل دي ماريا منذ البداية، فيما تم الزج بالبرازيلي غلايسون بريمر مطلع الشوط الثاني.

وجاء هدفا اللقاء عن طريق ماركو دا غراكا وماتيا كامبانيون في الدقيقتين 10 و 80 على التوالي.

يوفنتوس يواجه برشلونة وريال مدريد ودياً

ويخوض الفريق الإيطالي مواجهتين قويتين في الأيام القادمة الأولى أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل السابع والعشرين من الشهر الجاري، والثانية أمام ريال الإسباني بطل أوروبا في الـ 31 من نفس الشهر.