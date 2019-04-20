أهداف مباراة يوفنتوس وفيورنتينا 2-1 الدوري الإيطالي

احتفظ يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي بعد فوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 33.

تقدم الفيولا أولاً عبر نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة السادسة، لكن أليكس ساندرو عادل للبيانكيونيري قبل نهاية الشوط الأول (37).

وفي بداية الشوط الثاني، جاء هدف فوز صاحب الضيافة الذي سجله جيرمان بيتزيلا بالخطأ في مرمى فريقه (53).

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 87 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز العاشر.