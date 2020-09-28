أوباميانغ يثير غضب جمهور آرسنال

أثار بيير إيميريك أوباميانغ استياء بعض مشجعي آرسنال، بعدما أبدى الإعجاب بتغريدة أحد المشجعين باللغة الفرنسية، وتشير إلى أنه يستحق اللعب لفريق أفضل.

وتقول التغريدة: «كان أوباميانغ يستحق فريقاً من عيار بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول، وليس آرسنال».

وعلق أحد مشجعي الغانرز على إعجاب أوباميانغ: «إذا شعرت أنك تستحق فريقاً أفضل، فاستمر في تقديم طلب نقل، فأنت لست أول قائد لآرسنال يختفي».

وأضاف آخر: «لا أفهم تغريدة أوباميانغ على الإطلاق، وكونها جاءت قبل يومين من مباراة كبيرة في آنفيلد أيضاً».

وأشارت صحيفة «دايلي ميرور»، إلى أن الدولي الغابوني ارتبط بصفقات للرحيل بداية الصيف، مع وصوله إلى العام الأخير من عقده، وتناولت أخبار إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو انتر ميلان.

ولكن بعد فوز آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي (درع المجتمع)، وبداية الموسم بالفوز على فولهام، وقع أوباميانغ على عقد جديد تحت قيادة المدرب ميكيل آرتيتا، وقال بعد التوقيع لشبكة «سكاي سبورتس»: «شيئان أقنعاني بالبقاء، الشيء الأول، آرتيتا لأنه منذ مجيئه، وهو يجلب لنا الكثير من الإيجابية والفلسفة الجديدة، وأعتقد أن هذا كان مهماً لأنه يتناسب مع طريقتي، وأشعر أنه يمكنني التحسن معه.

«الشيء الثاني، وأعتقد أنه كان العامل الرئيسي، وهو الحب الذي أتلقاه من الجماهير والنادي بأكمله، والجميع يعاملونني بشكل جيد للغاية، وأنا أشعر أني في المنزل، وهذا هو سبب بقائي".