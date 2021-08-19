أوباميانغ يخطط للبقاء في آرسنال

يحاول النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ تجاهل التقارير التي تتحدث عن قرب رحيله عن آرسنال رغبة منه بالبقاء في لندن.

وقالت صحيفة "إكسبريس سبورت" البريطانية أن المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً يخطط للاستمرار مع الغانرز في الفترة القادمة رغم اهتمام برشلونة بخدماته.

وكشفت تقارير مؤخراً أن النادي الكتالوني عرض على نظيره اللندني خدمات لاعب الوسط فيليبي كوتينيو مقابل أوباميانغ.

وعانى كوتينيو من قلة المشاركات وكثرة الإصابات في البارسا، كما تمت إعارته لبايرن ميونيخ في محاولة من إدارة النادي الإسباني للتخلص منه.

بدوره، يسعى آرسنال لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه ببيع النجوم ذوي الرواتب المرتفعة مثل أليكساندر لاكازيت وأوباميانغ.

وبات الفريق قريباً من تأمين خدمات لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد مقابل حوالي 40 مليون يورو شاملة المكافآت.