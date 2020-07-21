أوباميانغ يرفض تجديد عقده بانتظار برشلونة

كشفت تقارير بريطانية أن النجم بيير إيميريك أوباميانغ لا يزال يفكر في الانضمام لبرشلونة.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن الدولي الغابوني رفض عدة عروض من آرسنال لتجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وتهرب أوباميانغ من عدة محاولات من جانب النادي للتفاوض على عقده الجديد، أملاً في عودة البارسا لضمه.

وكان برشلونة قد أبدى رغبته في استقطاب أوباميانج خلال يناير الماضي، بعدما تعرض لويس سواريز للإصابة وتأكد غيابه حتى يونيو.

ويرتبط نجم الغانرز بعقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم، أي أنه يستطيع الانتقال لبرشلونة دون مقابل مادي في يناير القادم.

وكشفت تقارير أخرى أن أوباميانغ يعد خياراً لبرشلونة بحال فشل صفقة ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر الذي لن يكون التعاقد معه سهلاً نظراً للقيمة الكبيرة المطلوبة من أجله.

يذكر أن أوباميانغ انضم لآرسنال قادماً من بوروسيا دورتموند في يناير عام 2018 مقابل حوالي 65 مليون يورو.