أوباميانغ يكشف السبب الذي دفعه للانضمام إلى أولمبيك مارسيليا

أعرب لاعب تشيلسي السابق بيير إيميريك أوباميانغ عن سعادته البالغة بالانتقال إلى صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي هذا الصيف في عقد يمتد حتى عام 2026.

ولم يكن النجم الغابوني الوحيد الذي شعر بالسعادة بعد هذا الانتقال، حيث فرح العديد من مشجعي الساحرة المستديرة بهذا التعاقد خاصة وأن اللاعب أمضى الموسم الماضي على دكة بدلاء البلوز ولم تتاح له الفرصة للمشاركة وخاصة في دوري الأبطال.

أوباميانغ يكشف سبب انتقاله إلى مارسيليا الفرنسي

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، تحدث أوباميانغ في تصريحات صحفية وكشف السبب الذي دفعه لاختيار نادي مارسيليا وقال: "لماذا مارسيليا؟ ببساطة لأنه نادي مارسيليا، كان علي أن أجد مكانًا يحظى بزخم جماهيري مثل هذا النادي".

وأضاف: " أيضًا أثار المشروع الرياضي للنادي اهتمامي بشكل كبير، لقد تابع الجميع مارسيليا في المواسم الأخيرة، وهو يتحسن أكثر فأكثر مع كل موسم، أنه المكان المثالي لأكمل مسيرتي الكروية، لقد أتيت هنا للعمل ولأظهر للجميع من أنا".

يشار إلى أن أوباميانغ قدم موسمًا رائعًا مع برشلونة وكسب قلوب الجماهير الكتالونية قبل أن يتم التخلي عنه لنادي تشيلسي، ولكنه لم يتمكن من النجاح في لندن لاحقًا، وكانت هناك أحاديث حول إمكانية عودته للكامب نو، لكن الأمر انتهى بعد إعلان انتقاله إلى مارسيليا.