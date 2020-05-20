أودريوزولا يعيش أسوأ أوقاته

أثارت وضعية ألفارو أودريوزولا في بايرن ميونيخ، القلق في ريال مدريد، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة مع العملاق البافاري.

وواصل أودريوزولا غيابه عن المشاركة مع بايرن ميونيخ في المباراة الأولى بعد عودة الدوري الألماني، وجلس على مقاعد البدلاء في فوز فريقه على يونيون برلين بثنائية نظيفة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هانسي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، لديه ثقة كاملة في بينجامان بافار لقيادة الجبهة اليمنى.

وشارك أودريوزولا في 70 دقيقة فقط (63 في الدوري الألماني و7 في الكأس) منذ وصوله إلى بايرن ميونيخ في يناير الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

وكان ريال مدريد يرغب في حصول أودريوزولا على الثقة في ألمانيا، لكن يبدو أن هذه الصفقة لم تكن إيجابية لأن وضعية اللاعب معقدة في بايرن الذي أبلغ مدريد بأنه ليس لديه نية لتقديم عرض نهاية الموسم.

ويبدو أن وضعية الإسباني الشاب ستكون صعبة أيضاً في ريال مدريد مع وجود داني كارفاخال، وعودة أشرف حكيمي نهاية الموسم.