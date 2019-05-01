أوزيل يرفض الرحيل عن آرسنال

شدد مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال على أنه لا يفكر بالرحيل في رد على الشائعات التي أشارت إلى أنه يتجه لمغادرة الفريق نهاية الموسم.

وفي حديث لشبكة "سكاي سبورتس"، أكد الدولي الألماني السابق أنه يرغب بالاستمرار في شمال لندن.

وقال أوزيل: "بالتأكيد، عقدي يمتد لموسمين آخرين، لا أعلم ما سيحصل بعد ذلك، لكن أمامي عامان مع آرسنال.

ولدى سؤاله عما إذا كان سعيداً، رد تركي الأصول بالقول: "نعم، لم لا؟ بلغت عامي الثلاثين، وما زال أمامي المزيد من السنين في مسيرتي، والأمر واضح حتى بالنسبة للنادي، لدي عامان آخران هنا، ولا أدري ما سيحصل بعد ذلك".

يذكر أن أوزيل تعرض لانتقادات مستمرة خلال المواسم الأخيرة نظراً لتذبذب مستواه وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب حينما كان آرسنال يحتاجه، وتمت مهاجمته باستمرار نظراً للراتب السنوي الضخم الذي يتقاضاه مقابل مردود متواضع في كثير من الأحيان.