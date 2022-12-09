أوزيل يطالب بـ "احترام" رونالدو

شن صانع الألماني مسعود أوزيل حملة دفاع عن زميله السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها اللاعب مؤخراً.

وتراجع مستوى "الدون" بصورة ملحوظة هذا الموسم، وانعكس ذلك على تصرفاته داخل وخارج الملعب ليصبح عرضة لهجوم متواصل من قبل منتقديه.

وبات الهداف المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً لاعباً حراً بعد إنهاء العقد الذي كان يربطه بمانشستر يونايتد قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر الماضي.

أوزيل يهب لنجدة رونالدو

هب الألماني الذي يلعب حالياً في صفوف اسطنبول باشاكشهير لنجدة "صاروخ ماديرا" متهماً وسائل الإعلام والنقاد بسعيهم للشهرة على حساب البرتغالي.

وسبق للثنائي اللعب سوياً في ريال مدريد مما يؤكد الاحترام الكبير الذي يكنه أوزيل لزميله السابق.

قال الألماني عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر": "لا أفهم سبب هذه السلبية المتواصلة من وسائل الإعلام صوب كريستيانو.

"يريدون المزيد من المشاهدات على مقالاتهم، والمحللون الذين ابتعدوا عن الأضواء يسعون للفت الانتباه إلى أنفسهم نظراً لاسمه الكبير، ويحاولون إظهاره بصورة سيئة."

يذكر أن رونالدو يتواجد مع منتخب البرتغال حالياً في مونديال قطر، وأمام الفريق مواجهة مهمة في ربع النهائي يلاقي فيها المنتخب المغربي غداً السبت.