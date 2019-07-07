أوزيل يقترب من ترك آرسنال صوب تركيا

أوضحت تقارير إعلامية تركية أن النجم مسعود أوزيل بات في طريقه للانتقال إلى فينيرباهتشة هذا الصيف.

ورغم ظهور الألماني في الحملة الدعائية لقميص آرسنال الجديد، إلا أنه ارتبط بالرحيل عن صفوف النادي اللندني.

وقال الصحفي التركي فتيح دوغان: "رئيس فينيرباهتشة يعمل بقوة للتعاقد معه، بسبب راتبه المرتقع وقيمة الإعارة، يبحث النادي عن رعاه لتمويل الصفقة.

"برأيي الصفقة في الطريق الصحيح، وهناك احتمالية تتعدى الخمسين بالمائة لنجاحها".

ويمر فينيرباهتشة بضائقة مالية بسبب مخالفته قواعد اللعب النظيف ووقوعه تحت قيود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتحقيق موازنة إيجابية.

ويتقاضى أوزيل مع آرسنال راتباً أسبوعياً بقيمة 350 ألف جنيه استرليني، ولم يتضح مدى استعداده لتخفيضه في حال انتقاله للدوري التركي.