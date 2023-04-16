أوسيمين يشكك برحيله عن نابولي

البوابة - شكك النجم النيجيري فيكتور أوسيمين برحيله عن نابولي بعد نهاية الموسم الجاري مؤكداً أنه يلعب حالياً في "فريق عظيم".

وارتبط اسم المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً بعدة عمالقة أوروبية خلال الأسابيع الماضية على غرار مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وتشيلسي وآرسنال.

لكن اللاعب الذي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري الإيطالي أكد في تصريحات إعلامية: "أنا في فريق عظيم ومسيرتي تتنامى باستمرار.

ماذا قال أوسيمين عن مستقبله مع نابولي

"ألعب حالياً في صفوف أحد أكبر الأندية ولا أطالب بالمزيد، إلى الأمام نابولي دائماً...

"آمن اللاعبون بأننا قادرون على تحقيق أمر استثنائي، حتى حينما لم يكن أحد يؤمن بحظوظنا.

"العاطفة التي أشعر بها تجاهي من مدينة نابولي غير عادية، لم يسبق أن حظيت بمثل هذا الحب، أتحرق شوقاً للاحتفال مع الجماهير بإنجازنا (الفوز بلقب الدوري الإيطالي)."

يذكر أن نابولي يتصدر ترتيب الدوري المحلي برصيد 75 نقطة وبفارق 14 نقطة عن لاتسيو ثاني الترتيب وأقرب مطارديه.

ويحتل أوسيمين بالذات صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 21 هدفاً.