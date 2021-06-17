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أوكرانيا تتغلب على مقدونيا الشمالية في يورو 2020

منشور 17 حزيران / يونيو 2021 - 03:17
أوكرانيا تتفوق على مقدونيا الشمالية
أوكرانيا تتفوق على مقدونيا الشمالية

فاز منتخب أوكرانيا على غريمه المقدوني الشمالية بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب آرينا ناسيونالا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2020.

وافتتح أندريه يارمولينكو التهديف لأوكرانيا في الدقيقة 29 بعد عدة محاولات مهدرة، ولم تمضي سوء دقائق حتى تمكن زميله رومان ياريمتشوك من مضاعفة النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم أوكرانيا بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر المنتخب المقدوني ركلة جزاء عن طريق آزغان اليوسكي، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف بلاده الوحيد في المباراة في الدقيقة 57.

وبعد هذه المباراة بات رصيد المنتخب الأوكراني 3 نقاط بعد خسارة مباراة الجولة الأولى أمام هولندا، فيما لا يزال رصيد مقدونيا الشمالية خالياً من أي نقطة في المركز الرابع والأخير.

كلمات دالة:منتخب أوكرانيامنتخب مقدونيا الشماليةيورو 2020

Via SyndiGate.info


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