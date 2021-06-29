أوكرانيا تخطف فوزاً قاتلاً من السويد لتلاقي إنجلترا في ربع نهائي يورو 2020

حقق منتخب أوكرانيا فوزاً قاتلاً على نظيره السويدي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو باسكتلندا ضمن دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وخطف المنتخب الأوكراني هدف الفوز في الدقيقة 120+1، بعدما امتد اللقاء إلى شوطين إضافيين بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

وتقدم أوليكساندر زينتشينكو للأوكرانيين في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وتمكن إيميل فورسبيرغ من تعديل النتيجة لمنتخب السويد في الدقيقة 43.

وأكمل المنتخب السويدي المباراة منقوصاً، بعد تعرض ماركوس دانيالسون للطرد في الدقيقة 99 بعد تدخل خشن.

ونجح آرتيم دوفييك في خطف هدف الفوز لصالح منتخب أوكرانيا، في الدقيقة 120+1، قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

أوكرانيا تتأهل لملاقاة إنجلترا

وتأهل المنتخب الأوكراني بالتالي للمرة الأولى إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020، ليضرب موعداً مع منتخب إنجلترا الذي تأهل مسبقاً على حساب منتخب ألمانيا.