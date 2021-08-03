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أولمبياد طوكيو: إسبانيا تهزم اليابان وتبلغ نهائي مسابقة كرة القدم

منشور 03 آب / أغسطس 2021 - 01:34
إسبانيا تواجه البرازيل في النهائي
إسبانيا تواجه البرازيل في النهائي

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو بشق الأنفس بعد فوزه على مستضيفه الياباني بهدفٍ دون رد بعد التمديد في لقاء نصف النهائي الذي جمعهما على ملعب سايتاما 2002.

وانتهى الزمن الأصلي من المواجهة الصعبة بين لا روخا وصاحب الضيافة بدون أهداف، ليلجأ الغريمان إلى شوطين إضافيين.

وجاء الفرج للمنتخب الأوروبي حينما سجل ماركو آسينسيو هدف الانتصار أخيراً في الدقيقة 115 بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء ومن صناعة زميله ميكيل أويارزابال.

وسيواجه منتخب إسبانيا في مباراة الميدالية الذهبية غريمه البرازيلي الذي تخطى بدوره عقبة منتخب المكسيك بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل السلبي.

وستقام المباراة يوم السبت القادم على ملعب نيسان، فيما يلاقي منتخب المكسيك نظيره الياباني في لقاء الميدالية البرونزية يوم الجمعة على ملعب سايتاما 2002.

آسينسيو يقود إسبانيا لنهائي مسابقة كرة القدم
آسينسيو يقود إسبانيا لنهائي مسابقة كرة القدم
كلمات دالة:أولمبياد طوكيو

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