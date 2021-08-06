أولمبياد طوكيو: المصرية جيانا لطفي تفوز ببرونزية في الكاراتيه

حققت النجمة المصرية جيانا لطفي الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه كوميتيه للسيدات لوزن 61 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو 2020.

وخسرت البطلة البالغة من العمر 26 عاماً لقاء نصف النهائي أمام الصينية ين شياويان لتتشارك بالبرونزية مع التركية ميرف شوبان التي سقطت هي الأخرى في مواجهة المربع الذهبي الأخرى التي جمعتها بالصربية يوفانا بريكوفيتش.

وظفرت بريكوفيتش بالميدالية الذهبية بفوزها في النهائي على شياويان التي اكتفت بالفضية.

جيانا تمنح مصر الميدالية الرابعة

وهذه هي الميدالية البرونزية الرابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد البرونزيتين في رياضة التايكواندو عن طريق هداية ملاك في وزن 67 كيلوغرام للسيدات، وسيف عيسى في وزن 80 كيلوغرام للرجال، وبرونزية محمد إبراهيم السيد كيشو في وزن 67 كيلوغرام في المصارعة الرومانية.