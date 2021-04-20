أولمبياد طوكيو: سحب قرعة كرة القدم غداً

تسحب غداً قرعة مباريات كرة القدم للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 المؤجلة للصيف القادم بسبب فيروس كورونا.

وستقام القرعة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية، على وقع التعارض الدائر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، و12 نادياً انقسموا لإنشاء مسابقة جديدة تحمل مسمى دوري السوبر الأوروبي.

وقُسمت المنتخبات الـ 16 للرجال إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف اعتمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، ووفقاً لفيفا، حصلت المنتخبات المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط الإضافية.

وصنف منتخب اليابان المستضيف في المستوى الأول، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية.

وتجنب القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور المجموعات، فيما يمكن أن يكون إنذاراً لمجموعة قوية تضم البرازيل وفرنسا والمكسيك ومصر بقيادة محمد صلاح.

وصنف المنتخب المصري الأولمبي في المستوى الثالث مع كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا.

ويشارك المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية عقب فوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في مصر.

في المقابل، صنف المنتخب السعودي في المستوى الرابع مع كل من أستراليا وفرنسا ورومانيا.

وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد حصوله على المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.