أوليفر كان يدعم بايرن ميونيخ في الدوحة

أكد أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ، أنه سيزور الدوحة خلال الساعات القادمة من أجل دعم ومساندة الفريق للفوز بدرع الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي حتى يكون رقماً قياسياً جديداً، وحتى إن كان البافاري يحتل المركز الثالث لكن بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبتزيغ، مكان المعسكر عنصر أساسي للحصول على حصة تدريبية جيدة، والفريق هو العامل الحاسم، أود أن أطلع على الحالة المزاجية هناك.

أوليفر كان انضم أمس رسمياً إلى مجلس إدارة حامل لقب الدوري الألماني الأسبوع الماضي، وسيخلف النجم السابق أيضا كارل هاينتس رومينيغيه في منصب الرئيس التنفيذي بدءاً من يناير 2022، وفي هذا الوقت سيعمل عن قرب إلى جانب رومينيجه والمدير الرياضي حسن صالحميدجيتش في «فترة تأقلم» لمدة سنتين، وسيتم تكليف كان في صناعة حقبة جديدة لبايرن بعد رحيل رومينيغيه والعراب الكبير للنادي أولي هونيس الذي تخلى عن منصب الرئاسة العام الماضي.

وقال مازحاً خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس: لن تكون هناك أية «تدخلات أرضية» في قاعة الاجتماعات، في إشارة منه إلى أنه سيتحلى بالهدوء ولن يكون حاداً بخلاف طباعه عندما كان لاعباً، العاطفة كانت هامة جداً بالنسبة لي كلاعب، لكن في عالم الأعمال ليس هذا مفيداً بالضرورة، قضيت 14 عاماً مع بايرن، كان وقتاً جميلاً وعاطفياً. لا يمكنني أبداً أن أنسى، إنه تحد خاص لمواصلة قصة نجاح النادي. لم أفكر في الأمر كثيراً.

وتحدث عن التحدي الجديد بالنسبة له قائلا: هذا يناسب شخصيتي، ومدرب عظيم لبايرن قال لي سابقاً إنه إذا وقعت عقداً هنا يجب أن تدرك ماذا ينتظرك. في بايرن يجب أن تكون الرقم واحد في كل المجالات، نريد تقديم كرة ممتازة للجماهير، ولأجل ذلك يجب أن نهيء الظروف الاقتصادية. وأضاف كان أن تنشيط قطاع الناشئين سيكون «من أهم المواضيع» في ولايته.

ورأى رئيس النادي الجديد هربرت هاينر أن كان استُقدم «لخبرته الكروية، خبرته في مجال العمل والحمض النووي لبايرن».

وأحرز كان كلاعب دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الأوروبي وثمانية ألقاب في الدوري المحلي مع بايرن قبل اعتزاله في عام 2008، وكان أحد أبطال بايرن في نهائي دوري الأبطال عام 2001 منقذاً 3 ركلات ترجيحية في النهائي ضد فالنسيا.

وإلى جانب نجاحاته على أرض الملعب، اشتهر كان بطباعه الحادة ما منحه لقب «البركان».

ومنذ اعتزاله، عمل كمحلل مع الناقل الألماني «زد دي إف» وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال.

وعن طموحاته، قال حارس مرمى المنتخب الألماني السابق: طموحنا أن يصبح النادي رقم واحد في جميع المجالات، وذلك ما يدور في أذهاننا جميعاً. هذا هو طموح نادي بايرن ميونيخ.

وواصل بطل ألمانيا تحضيراته للقسم الثاني من الدوري والمباراة الصعبة التي تنتظرها أمام تشيلسي في دور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث أتم أمس الفريق البافاري سبع وحدات تدريبية مكثفة في المعسكر الشتوي الذي يقام حالياً على ملاعب آسباير، لهذا السبب قرر المدرب جعل التدريب صباح أمس الثلاثاء خفيفاً لمدة 60 دقيقة فقط.

وركز الفريق اهتمامه خلال المعسكر على «التفاصيل الخططية» حتى يتمكن الفريق من بدء العام الجديد بشكل جيد، وقام المدرب بمنح الفريق راحة مدتها نصف يوم.

ويذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني.