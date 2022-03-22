رجيم شهر رمضان 2022، يعتبر رجيم رمضان واحد من أهم الأنظمة الغذائية التي يمكن تطبيقها في شهر رمضان المبارك، فهو نظام غذائي يوفر لك كل ما يحتاجه الجسم خلال فترة الصيام من عناصر غذائية هامة فهو يهتم بجودة الطعام المقدم لك منذ وجبة الإفطار وإلى وجبة السحور، حيث يحتاج الجسم إلى العناصر الهامة التي يفقدها خلال ساعات الصيام.

شهر رمضان فرصة ذهبية لتخفيف الوزن ويغير كلّ من النظام الغذائي والبرنامج التمريني من الجسم تمامًا في غضون أسابيع، وفي هذا المقال نقدم لكم نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن.

رجيم شهر رمضان 2022

القسم الأول من رجيم شهر رمضان 2022

تناول كوب عصير بدون سكر أو 3 بلحات بكوب لبن خالي الدسم

ثم بعد صلاة المغرب شرب 2 كوب ماء قبل تناول الوجبة الرئيسية.

كل ما سبق سيستغرق 1/2 ساعة تقريباً قبل تناول الوجبة الرئيسية وهو وقت كاف.

القسم الثاني من رجيم شهر رمضان 2022 " الوجبة الرئيسية"

اليوم الأول من رجيم شهر رمضان 2022: وجبة مفتوحة.

اليوم الثاني من رجيم شهر رمضان 2022: ربع دجاج مشوية أو مسلوقة أو بالفرن + 10 محشيات ورق عنب + سلطة خضار.

اليوم الثالث من رجيم شهر رمضان 2022: 8 ملاعق مسقعة دايت + سلطة خضراء + رغيف خبز الريف.

اليوم الرابع من رجيم شهر رمضان 2022: قطعة مكرونة فرن دايت + سلطة خضراء .

اليوم الخامس من رجيم شهر رمضان 2022: ربع كيلو كفتة مشوية + سلطة خضراء + رغيف خبز الريف.

اليوم السادس من رجيم شهر رمضان 2022: ربع دجاج مشوية + خضار + أربع ملاعق أرز + سلطة.

اليوم السابع من رجيم شهر رمضان 2022: 4 بطاطس محشية لحمة مفرومة + سلطة خضراء.

السحور من رجيم شهر رمضان 2022

2 كوب ماء قبل السحور بنصف ساعة

3 ملاعق فول + 3 ملاعق فول أو بيضة مسلوقة + علبة زبادي + رغيف خبز أسمر.

فوائد رجيم شهر رمضان 2022

فوائد رجيم صحي في رمضان الإحساس بالرضا ووجود سيطرة عما تتناوله يوميًا في رجيم شهر رمضان 2022 من خلال التحكم في مشاكل السمنة.

الرجيم في رمضان للنساء يساعد على التخلص من الدهون في مختلف أجزاء الجسم وخصوصًا في منطقة البطن والأرداف.

الابتعاد عن تناول أي دهون مهدرجة قدر الإمكان كما أنه يساعد في الشعور السريع بالشبع حيث تساعد الألياف والفيتامينات والمعادن في الاستفادة الكبيرة من الرجيم.

الإكثار من شرب الماء لأنه يساعد في انتظام وعمل جميع أجهزة الجسم بشكل صحيح ويساعد في تعزيز عمليات الأيض.

التقليل من تناول النشويات ما يجعل لديك فرصة للعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم من أجل الحصول على الطاقة التي تحتاج إليها.

فوائد رجيم الصيام في رمضان يفضل لعب تمارين رياضية خفيفة خلال فترة الصيام.

نصائح قبل إتباع رجيم شهر رمضان 2022

يفضل البدء بتناول التمر ثم الماء ثم تناول شوربة خالية الدسم بأن تكون المرقة منزوعة الدسم أو اللبن المستخدم خالي الدسم.

تناول أنواع الطعام المسلوق والمشوي مع الابتعاد تماماً عن الأكلات التي تحتوي على الدهون والسكريات والتي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، من المهم شرب كميات كافية من الماء قبل تناول أي وجبة حيث أنها تزيد من الشعور بالشبع.

يجب الإكثار من شرب المياه ما بين الإفطار إلى السحور بمعدل لتر مياه تقريباً كل ٣ ساعات.

الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الخشاف والاكتفاء بأخذ تمرة واحدة عند الإفطار مع نصف كوب لبن خالي الدسم.

شرب العصائر الرمضانية بسكر دايت أو سكر خالٍ من مادة الأسبرتام.

يجب الإكثار من تناول الخضراوات الورقية.

السحور يعتبر مهم جداً وهو من السنة النبوية يمكنك تناول التمر واللبن أو بطيخ خيار حتى يساعد في الشعور بالامتلاء وعدم العطش.

الابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والأملاح في الإفطار والسحور.

رجيم رمضان للمراهقات

يفضل التقليل من الوجبات السريعة

يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة

التقليل من تناول الطعام أمام شاشات التلفاز والحاسوب

الالتزام على تناول وجبة السحور وأن تكون خفيفة

التنويع بالأغذية اليومية من مختلف الفئات الغذائية

رسائل رمضان 2022