أول تعليق وصورة لـ كريستيان إريكسن بعد نجاته من الموت

نشر الدنماركي كريستيان إريكسن نجم إنتر ميلان ومنتخب بلاده رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أكد خلالها أنه بخير، كما وجه الشكر للجميع على الرسائل المذهلة.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة يورو 2020.

وسقط لاعب الوسط مغشياً عليه بصورة مفاجئة قبل نهاية الشوط الأول، وتم تعليق اللقاء لحين الاطمئنان على حالته، علماً بأنه غادر الملعب محمولاً على نقالة.

ويتواجد إريكسن حالياً في المستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء المزيد من الفحوصات للوقوف على سبب تعرضه لهذه الإصابة.

وعبر حسابه الرسمي "إنستغرام" نشر نجم وسط إنتر ميلان صورة له من المشفى وأرفقها بأول تعليق: "مرحباً بالجميع... شكراً جزيلاً على تحياتكم ورسائلكم المذهلة التي وصلتني من جميع أنحاء العالم... هذا يعني الكثير لي ولعائلتي.

"أنا بخير - في ظل هذه الظروف-، لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى.. لكني أشعر أني بخير، سأشجع زملائي في منتخب الدنمارك خلال المباريات القادمة".

الدنمارك تكمل مشوارها في يورو 2020 بدون إريكسن

يذكر أن منتخب الدنمارك خسر اللقاء بعد استئنافه بهدفٍ وحيد ليتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة.