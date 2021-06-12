سقوط إريكسن يثير الرعب في مواجهة الدنمارك وفنلندا

سقط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك مغشياً عليه خلال مباراة بلاده مع نظيره الفنلندي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة يورو 2020.

وشهد ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن حالة بالغة من القلق بعد سقوط اللاعب مغشياً عليه، حيث انهار نجم إنتر ميلان داخل الملعب دون أي تدخل من أي لاعب آخر قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

والتف لاعبو الدنمارك حول نجم الوسط وسط حالة صدمة لجميع من تواجد داخل الملعب وبكاء من بعض اللاعبين والحضور.

وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على مدار عشر دقائق، قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

وقام الطاقم الطبي بتغطية إريكسن بعد سقوطه أثناء مغادرته ملعب اللقاء.

يويفا يعلق المباراة جراء إصابة إريكسن

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً رسمياً أعلن فيه تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا إثر تعرض نجم إنتر ميلان إلى الوعكة الصحية.

وكشفت تقارير لاحقة أن حالة اللاعب مستقرة وأنه سيخضع للمزيد من الفحوصات ليتم استكمال المباراة في وقت لاحق من نفس اليوم.