أومتيتي يرفض الرحيل عن برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سامويل أومتيتي مدافع برشلونة يرفض بشكل تام الرحيل رغم تراجع دوره مؤخراً.

وقالت الصحيفة أن قدوم المدرب كيكي سيتيين جعل قناعة أومتيتي بقدرته على المنافسة أكبر، بعدما كان إيرنيستو فالفيردي قد أخرجه من حساباته تماماً.

وكان الدولي الفرنسي قد بدأ في الحصول على الدقائق من جديد منذ وصول سيتيين، حيث عادت المنافسة بينه وبين مواطنه كليمون لونغليه على مركز المدافع الثاني بجوار جيرارد بيكيه.

ويؤمن أومتيتي بقدرته على العودة لأفضل مستوياته التي كان قد قدمها خلال موسمه الأول عقب وصوله بعد يورو 2016.

إلى جانب الناحية الفنية والتنافس على المركز الأساسي في تشكيلة الفريق، يشعر أومتيتي بالراحة في غرف ملابس برشلونة في ظل وجود مواطنيه عثمان ديمبيلي ولونغليه وأنتوان غريزمان.

وعانى المدافع الفرنسي من الإصابات وتراجع المستوى، كما كان برشلونة قد عانى قبلها بفترة للحفاظ عليه بتجديد عقده وتحسينه في ظل رغبة من أكثر من نادٍ لضمه.

يذكر أن آخر الأندية التي أرادت ضم أومتيتي كان مانشستر يونايتد، وطلب برشلونة الحصول على 50 مليون يورو مقابله.