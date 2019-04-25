أومتيتي يرفض جميع العروض ويتمسك ببرشلونة

حسم سامويل أومتيتي مدافع برشلونة، موقفه من الرحيل نهاية الموسم الجاري

وخسر الدولي الفرنسي مركزه الأساسي لصالح مواطنه المتألق كليمون لونغليه بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أومتيتي تلقى عدة عروض من إنجلترا وإيطاليا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال ويوفنتوس.

وأوضحت أن المدافع رفض جميع العروض وتمسك بالبقاء مع البارسا والمنافسة على مركزه ضمن التشكيلة الأساسية الموسم القادم.

وأشارت إلى أنّ العروض المقدمة للفرنسي ليست مقبولة لأنّها لا تتناسب مع العقد الذي وقعّه الصيف الماضي والذي ينتهي عام 2023.

وكان أومتيتي قد شارك أمام ديبورتيفو آلافيس يوم الثلاثاء الماضي في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثنائية نظيفة ضمن الدوري الإسباني قربته أكثر من الاحتفاظ باللقب.