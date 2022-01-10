أومتيتي يوقع على عقد جديد مع برشلونة بأجر مخفض

أعلن برشلونة عن توصله إلى اتفاق مع المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي يقضي بتمديد عقده حتى 30 من يونيو لعام 2026.

وسيحصل نجم أولمبيك ليون السابق على أجر مخفض فيما تبقى من عقده السابق الذي يتبقى منه عام ونصف العام وفقاً لبيان رسمي أصدره البارسا عبر حسابه على موقع "تويتر".

وبدا أن النادي يسعى للتخلص من اللاعب بأسرع وقت ممكن نظراً لأجره المرتفع.

وارتبطت عدة أندية إنجليزية متوسطة المستوى بالتعاقد مع أومتيتي، إلا أنه لم يرغب بالرحيل لفريق لا ينافس في دوري أبطال أوروبا وبدا متمسكاً بالبقاء في ملعب كامب ناو.

وأخيراً، حصل الفرنسي على ما يرغبه ومدد إقامته في كتالونيا لفترة إضافية سيتقاضى فيها أجراً أقل مما كان يتقاضاه.