أياكس يحاول استعارة دي ليخت من يوفنتوس

يحاول أياكس أمستردام استعادة مدافعه ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم المدافع الهولندي ليوفي الصيف الماضي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه استرليني، بعد صراع مع برشلونة وباريس سان جيرمان وبرشلونة لضمه.

ويعاني دي ليخت من بداية سيئة جداً مع يوفي تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري، حيث قام الاخير بالاعتماد على ميريح ديميرال بدلاً منه في المباريات الماضية.

وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية رغبة أياكس في جلب دي ليخت للفريق مرة أخرى، قبل أجل مواصلة تطوره قبل العودة مرة أخرى للبيانكونيري بعد نهاية الموسم.

ومن غير المعلوم حتى الآن موقف يوفنتوس من هذه الخطوة، خاصةً بعد خروج ساري في تصريحات صحفية، ليؤكد ثقته الكبيرة في المدافع الشاب.

وقال ساري: "لدي اقتناع تام أن دي ليخت سيكون المدافع الأفضل في العالم، البداية لم تكن موفقة ولكن التأقلم على دولة ودوري وتعلم لغة جديدة جميعها أمور ليست سهلة على أي لاعب".

يذكر أن دي ليخت ساهم في خروج يوفنتوس بشباك نظيفة 4 مرات في 13 مباراة له مع الفريق، وسجل هدفاً في شباك تورينو ليمنح وقتها الجماهير الأمل حول نجم جديد بدفاع السيدة العجوز.