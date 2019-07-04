أياكس يرفض عرض يوفنتوس لضم دي ليخت

أكدت شبكة "سكاي" الإيطالية الخميس، أن أياكس رفض العرض المبدئي الأول ليوفنتوس بخصوص التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت.

وعرض يوفي 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمتغيرات، ليرفض أياكس القيمة بشكل قاطع مع مطالبته بدفع 75 مليون يورو دون متغيرات.

ويفضل النادي الهولندي بيع نجمه بهذه القيمة لأنه حصل عليها من قبل جراء انتقال فرينكي دي يونغ إلى برشلونة، بالإضافة إلى أن باريس سان جيرمان عرض عليهم هذا الرقم فعلياً.

يذكر أن دي ليخت سيتقاضى راتباً سنوياً بقيمة 12 مليون يورو، مع وجود شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في حال دفع 150 مليون يورو.