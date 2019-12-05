أياكس يريد 80 مليون يورو نظير التخلي عن زياش

سيجد النجم حكيم زياش صعوبة نسبية في مغادرة أياكس أمستردام والانتقال إلى نادٍ أوروبي أكبر، بعدما رفعت إدارة النادي الهولندي قيمة المبلغ المطلوب مقابل التخلي عنه خلال فترة الانتقالات القادمة.

وذكرت مصادر هولندية أن أياكس رفع سعر الدولي المغربي صاحب الـ 26 عاماً من مبلغ 50 مليون يورو إلى 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن أي نادٍ يرغب في ضم اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2022، سيتعين عليه دفع المبلغ المطلوب.

وتأتي هذه الخطوة من أياكس بغية الاستفادة من مبلغ مهم لانتقال زياش، كما حدث مع فرينكي دي يونغ المنتقل لبرشلونة (74 مليون يورو) وماتيس دي ليخت المنضم ليوفنتوس (85 مليون يورو).

ويعد زياش النجم الأول في أياكس بالأرقام (سجل 107 أهداف وصنع 100 هدف في 301 مباراة مع هيرينفين وتفينتي وأياكس)، لكنه لا يحظى بتقدير كافٍ بدليل استبعاده من ترشيحات جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

وبررت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية التي تقدم الجائزة منذ عام 1956، إقصاء المغربي بأن الأخير لم يتألق بكأس أمم إفريقيا مصر 2019، في وقت رشحت زميليه العاديين الصربي دوشان تاديش والهولندي دوني فان دي بيك.

بيد أن زياش سيواجه صعوبة في الرحيل عن أمستردام، إذ لم تتلق إدارة أياكس عرضاً يستجيب لمطالبها المالية، خاصة أن العروض التي قدمتها أندية أوروبية كبيرة في الفترة السابقة، لم ترق لمستوى تطلعات بطل هولندا.

وأبدت أندية ريال مدريد وإشبيلية وتوتنهام وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام ونابولي وروما، اهتمامها بزياش، لكن عروضها لم تكن مغرية لأياكس حتى يتخلى عن اللاعب الأفضل في هولندا.

ويجمع الخبراء الهولنديون على أن المغربي قدم كل ما لديه رفقة فريق العاصمة، وبات مؤهلاً لخوض تجربة احترافية جديدة بإحدى الدوريات الكبرى، خاصة ببطولتي إسبانيا وإنجلترا لأنهما أكثر تلاءماً مع إمكانياته الفنية.

وسبق لماركو فان باستن أن أكد على أن تجربة زياش بهولندا انتهت بعدما بلغ قمة عطائه، بينما حث رافاييل فان دير فارت ناديه السابق توتنهام على ضم النجم المغربي، في حين يعتقد فرانك دي بور أن زياش مؤهل لتجاوز الجزائري رياض محرز في حال انتقاله لمانشستر سيتي.

وتبلغ القيمة السوقية لزياش الذي لعب دوراً بارزاً الموسم الماضي في إحراز أياكس لقبي الدوري والكأس المحليين وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقاً للموقع المتخصص (ترانسفيرماركت) ما يفوق 40 مليون يورو.

صلاح الدين برباش