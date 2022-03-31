إبراهيموفيتش: سأستمر في الملاعب لأطول فترة ممكنة

أكد النجم الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان رغبته بالبقاء في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

وقال صاحب الـ 40 عاماً بعد إقصاء بلاده من التصفيات الأوروبية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022: "طالما تمكنت من البقاء بعيداً عن الإصابات، وكنت أستطيع المشاركة وتقديم الإضافة، فسأستمر لأطول فترة ممكنة.

"أتمنى ذلك، لن تحصلوا على رد آخر مني لأننا لم نحقق الفوز (السويد)، ولأننا لم نتأهل إلى نهائيات كأس العالم."

وسقطت السويد بثنائية نظيفة أمام بولندا في لقاء الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال القطري.

يذكر أن إبراهيموفيتش خاض هذا الموسم مع ميلان 22 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن زار الشباك خلالها 8 مرات، كما صنع هدفين آخرين.

ويرتبط المهاجم العملاق مع الروسونيري بعقدٍ سينتهي مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أن التمديد قد يحصل لكن بأجور مخفضة.